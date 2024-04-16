صرف الشطر الأول من الزيادة في أجور أسرة التعليم نهاية أبريل

2024-04-16 / 19:38
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أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الثلاثاء، أن الزيادة المقررة في أجور نساء ورجال التعليم، والبالغة 750 درهم شهريا (الشطر الأول)، سيتم صرفها تزامنا مع صرف أجور شهر أبريل الجاري، وذلك بأثر رجعي ابتداء من شهر يناير 2024.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذه العملية تأتي بعد استكمال جميع المساطر والإجراءات اللازمة، وذلك بتنسيق بين المصالح المعنية بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة الاقتصاد والمالية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الزيادة تندرج في إطار تنزيل وأجرأة اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، الموقعين بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، والتي تم من خلالها إقرار زيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم، بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، بمبلغ شهري صاف حدد في 1.500 درهم، يصرف على قسطين متساويين (فاتح يناير 2024 – فاتح يناير 2025).

2024-04-16 / 19:38
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تعليق واحد

  1. جميع القطاعات تستفيد من الزيادات في الأجور دون الإشارة إليها في المنابر الإعلامية سواء المرئية او المكتوبة او حتى الإلكترونية إلا قطاع التعليم الذي استفاد بمبلغ زهيد بعد سنوات عجاف و الجميع يتحدت عن هذه الزيادات
    ما هذا العبث!!

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