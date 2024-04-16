مراكش: توقيف “مخمور” أربك المصلين ودعا إلى نصرة أهل غزة

أوقفت السلطات الأمنية بالحي العسكري بمراكش ، صباح اليوم الثلاثاء 16 أبريل الجاري، شخص في الثلاثينيات من عمره، بعد اقتحامه مسجد واثارة الفوضى داخله مما اربك المصلين فجر اليوم .

الشاب الموقوف، كان في حالة سكر طافح، دخل المسجد وبدأ في الصياح وطالب المصلين بضرورة نصرة أهل غزة، ورغم محاولة عدد من المواطنين تهدئته غير ان كل محاولاتهم باءت بالفشل بعد ان أصيب بحالة هستيرية بسبب المواد التي استهلكها.

وبعد إبلاغ المصالح الأمنية بالواقعة انتقلت عناصرها على الفور للمسجد، غير ان الشاب غادر المسجد وتمت مطاردته وتوقيفه، وبعد عملية تنقيطه داخل المخفر، اتضح انه من ذوي السوابق القضائية، وتم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية إلى حين عرضه على أنظار النيابة العامة يوم غد الأربعاء .