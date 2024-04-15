صندوق محمد السادس للاستثمار يستعد لإطلاق طلب إبداء الاهتمام لانتقاء شركات التدبير لتمويل الشركات الناشئة

هبة بريس / القسم الاقتصادي

أعلن صندوق محمد السادس للاستثمار، اليوم الاثنين، عن إطلاق دعوة لإبداء الاهتمام بهدف انتقاء شركات التسيير لإنشاء وتدبير الصناديق المخصصة للشركات الناشئة، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 76.20 المتعلق بإحداث الصندوق.

وأفاد صندوق محمد السادس للاستثمار، في بلاغ له، بأن هذه الدعوة لإبداء الاهتمام، التي تم إعدادها بالتشاور مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وصندوق الإيداع والتدبير، تقدم حلولا مبتكرة لشركات التسيير بهدف تسريع تعبئة الموارد المالية على المستويين الوطني والدولي، مبرزا أنه تم تحديد التاريخ النهائي لإيداع ملفات الترشح من قبل مقدمي العروض استجابة لدفتر التحملات في 1 يوليوز 2024 على الساعة 11 و59 دقيقة مساء.

وأورد المصدر ذاته أن تضافر هذه الجهود يهدف إلى زيادة حجم التمويل المتاح للشركات الناشئة، بغية دعم تطوير منظومة مغربية للشركات الناشئة ذات الطابع الدولي.

وتروم “صناديق الشركات الناشئة” تقديم حلول تمويلية تلائم مختلف مراحل تطور الشركات الناشئة المغربية، وإتاحة نشأة جيل جديد من الرواد المغاربة في مجال الابتكار والتكنولوجيات الجديدة، وستساهم هذه المبادرة في جعل المغرب منصة لتحفيز الابتكار لصالح الاقتصاد الوطني والإشعاع الدولي.

ويتعين أن تهدف صناديق الشركات الناشئة إلى الاستثمار، من خلال الأموال الذاتية أو شبه الذاتية، في مقاولات مبتكرة ذات إمكانات نمو عالية (شركات ناشئة)، حيث يتم تقييم مفهوم الابتكار بالمعنى الواسع، لا سيما من حيث طبيعة التقنيات المتطورة و/أو نموذج الأعمال المعتمد.

وعلاوة على ذلك، قد تكون الشركات الناشئة المؤهلة لاستثمارات صناديق الشركات الناشئة إما كيانات مؤسسة بموجب القانون المغربي، أو كيانات خاضعة لقانون أجنبي يمكنها إثبات وجود صلة اقتصادية و/أو اجتماعية جوهرية مع المغرب.

وقد تكون إما عامة أو متخصصة في قطاعات محددة (مثل التكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا التعليمية، والتكنولوجيا الزراعية…)، وقد تغطي مرحلة أو أكثر من مراحل التمويل (مثل مرحلة ما قبل التأسيس، والتمويل الأولي، وما قبل السلسلة أ، والسلسلة أ).

وسيتم اختيار الشركات المكلفة بتسيير هذه الصناديق على أساس جودة فرق عملها، وقوة أدائها المحقق في تدبير صناديق مماثلة، وقدرتها على تعبئة الموارد المالية لدى مستثمرين محليين أو أجانب.

وسيتعين عليها أيضا الالتزام بتبني أفضل معايير الاستثمار المسؤول، لا سيما فيما يتعلق بالمعايير البيئية والاجتماعية والحكامة داخل الشركات الناشئة المستثمرة.

وقد تم تحديد شروط سحب دفتر التحملات الذي ينظم عملية اختيار الشركات المكلفة بتدبير صناديق الشركات الناشئة على الموقع الإلكتروني لصندوق محمد السادس الاستثمار ”