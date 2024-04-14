سيطرة مغربية على أولى مراحل ماراطون الرمال

هيمن العداؤون المغاربة على أولى مراحل ماراطون الرمال، الذي انطلق يومه الأحد في الصحراء المغربية.

وفاز المغربي محمد المرابطي بالمرحلة الأولى من الماراطون الأسطوري في دورته الثامنة والثلاثين، والتي تم التنافس خلالها يومه الأحد على مسافة 31.1 كم قطعها في ظرف ساعتين و11 دقيقة و9 ثواني.

وكما كان عليه الحال في النسخ الأخيرة من ماراطون الرمال، لم يبتعد محمد المرابطي كثيرا عن شقيقه الأكبر رشيد المرابطي، الذي حل في المركز الثاني بزمن قدره ساعتان و11 دقيقة و36 ثانية على بعد 27 ثانية فقط من المركز الأول.

وأبى عزيز ياشو إلا أن يؤكد السيطرة المغربية على أولى مراحل الدورة الحالية من ماراطون الرمال، بعدما حل في المركز الثالث بفارق ثانيتين فقط عن المركز الثاني.

وبصرف النظر عن بعض الصعوبات، ولا سيما الممرات الرملية والشقوق، كانت هذه المرحلة الأولى سلسة نسبيًا.

وعلى صعيد السيدات، تفوقت عزيزة العمراني في ختام المرحلة الأولى. وأنهت العداءة المغربية هذه المرحلة في ساعتين و45 دقيقة و54 ثانية، بفارق حوالي 26 دقيقة و04 ثواني عن مطاردتها المباشرة، مواطنتها عزيزة راجي، التي سجلت زمنا قدره 3 ساعات و11 دقيقة و58 ثانية.

وحصلت الهولندية أدريانا موسر على المركز الثالث بعد أن أنهت المرحلة في زمن قدره 3 ساعات و12 دقيقة و53 ثانية، أي بفارق 26 دقيقة و59 ثانية عن المركز الأول.

ويواجه المشاركون في دورة هذه السنة من ماراطون الرمال التحدي المتمثل في إكمال مسافة 252 كيلومترًا موزعة على 6 مراحل. وهذه هي أطول مسافة زمنية تم تقديمها على الإطلاق في تاريخ ماراطون الرمال، وسيتخلى خلالها ما يقرب من 900 رياضي من 58 دولة عن كل شيء ليخوضوا مغامرة إنسانية ورياضية تدفعهم إلى استكشاف حدودهم.