طنجة..مـ..ـصرع عامل بناء سقط من الطابق الرابع
لقي عامل بناء مصرعه ، اليوم الأحد إثر سقوطه من أعلى الطابق الرابع لمنزل بتجزئة الوردة بحي مسنانة بمدينة طنجة.
الضحية في الأربعينات من العمر، كان يزاول عمله بشكل اعتيادي قبل أن يفقد توازنه ويهوى من الطابق الرابع الأمر الذي تسبب له في جروح واصابات بليغة أدت الى وفاته بعين المكان
وقد تم نقل جثة المعني لمستودع الأموات بمستشفى دوق دو طوفار، في وقت باشرت مصالح الأمن تحقيقاتها من أجل الكشف عن كافة الظروف والملابسات المحيطة بالحادث
4 تعليقات
اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة..
نسأل الله تعالى أن يتغمده برحمته الواسعة..
وما أصعب توفير لقمة العيش في زمن صعب توفيره..
إنا لله وإنا إليه راجعون عظم الله أجر ذويه ورزقهم الصبر والسلوان..