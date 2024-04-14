قادة مجموعة السبع يجتمعون لبحث الهجوم الإيراني على إسرائيل

2024-04-14 / 11:28
5

هبة بريس _ وكالات

دعت إيطاليا، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، إلى اجتماع عبر الفيديو لزعماء دول المجموعة، الأحد، لبحث الهجوم الإيراني على إسرائيل الذي وقع في وقت متأخر من مساء أمس السبت.

وزاد الهجوم الإيراني الذي جاء ردا على ضربة جوية يشتبه في أن إسرائيل شنتها على مجمع السفارة الإيرانية في دمشق في الأول من أبريل، من خطر توسع الصراع أكثر في المنطقة.

وقالت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجا ميلوني، على منصة إكس للتواصل الاجتماعي “نعبر عن قلقنا العميق من مزيد من الاضطرابات في الوضع في المنطقة ونواصل العمل لتجنب ذلك”.

وذكر بيان صادر عن الحكومة الإيطالية أن الاجتماع عبر رابط الفيديو لمجموعة السبع سيعقد في وقت مبكر من بعد الظهيرة بالتوقيت الأوروبي.

وتعهد الرئيس الأميركي، جو بايدن بتنسيق رد دبلوماسي من مجموعة السبع على هجوم بطائرات مسيرة وصواريخ شنته إيران على إسرائيل.

وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، إنه يأمل في أن تظهر الحكومة الإسرائيلية ضبط النفس في ردها.

وقال تاياني لإذاعة (آر.تي.إل 102.5) “آمل أن تتبع الحكومة الإسرائيلية مسار الحذر. وآمل ألا يكون هناك هجوم مضاد على الهجوم المضاد”.

وسيأتي اجتماع مجموعة السبع الأحد في يوم من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة. وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد دان “التصعيد الخطير” جراء الهجوم.

وتضم مجموعة السبع الولايات المتحدة وكندا وإيطاليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا واليابان. ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجيتها في الفترة من 17 إلى 19 أبريل، في جزيرة كابري الإيطالية.

2024-04-14 / 11:28
5

مقالات ذات صلة

هجوم إيران.. مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة

2024-04-14 / 12:35
واتساب خاصية جديدة

واتساب”.. “ميتا” تضيف برنامج دردشة آلي يعمل بالذكاء الاصطناعي

2024-04-14 / 12:10

دول عربية تعلّق على الهجوم الإيراني

2024-04-14 / 10:56

ردود الفعل الدولية على الضربات الإيرانيّة على إسرائيل

2024-04-14 / 10:31

إعلام إسرائيلي: تكلفة اعتراض الهجوم الإيراني تقترب من مليار…

2024-04-14 / 09:40

دول عربية تعيد فتح مجالاتها الجوية بعد إغلاقها إثر…

2024-04-14 / 09:29

بعثة إيران لدى الأمم المتحدة: يمكن اعتبار الهجوم على…

2024-04-13 / 22:48

المتحدث باسم الحكومة الأردنية ينفي إعلان حالة الطوارئ في…

2024-04-13 / 22:31

نتنياهو يعقد اجتماعا لمجلس الحرب بمقر الجيش في تل…

2024-04-13 / 21:54

التصعيد الايراني- الاسرائيلي ..العراق يعلن إغلاق مجاله الجوي

2024-04-13 / 21:11

‫5 تعليقات

  2. زاد الهجوم الإيراني الذي جاء ردا على ضربة جوية يشتبه في أن إسرائيل شنتها على مجمع السفارة الإيرانية في دمشق

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى