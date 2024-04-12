الإعلان عن تفشي وباء حمى الخنازير وسط غرب كوت ديفوار

أعلنت وزارة الإنتاج الحيواني والثروة السمكية الإيفوارية، الخميس، عن تفشي وباء حمى الخنازير في مقاطعة دالوا غرب وسط البلاد.

وأوضحت الوزارة، في مذكرة إخبارية تداولتها وسائل إعلام محلية، أنه تم اكتشاف فيروس حمى الخنازير الإفريقية في مزرعة بمنطقة باتيغيديا، حيث لوحظ نفوق خنازير بشكل مريب.

ومن أجل احتواء هذا الوباء الحيواني، اتخذت حكومة كوت ديفوار العديد من الإجراءات بعد التأكد من انتشار هذا الفيروس القاتل.

وتشمل هذه الإجراءات حظر نقل الخنازير ومنتجاتها الأساسية والثانوية في مقاطعة دالوا، والقضاء على الخنازير داخل محيط تفشي المرض، وتنظيف وتطهير المزارع المتضررة، وكذا تعزيز المراقبة والخدمات الصحية في المناطق المعرضة للخطر.

وظهر وباء حمى الخنازير لأول مرة في كوت ديفوار عام 1996، وتسبب حينها في نفوق 100 ألف خنزير، فضلا عن خسائر مالية تفوق 1,8 ملايير فرنكا إفريقيا (حوالي 3,5 ملايين دولار).

وتعد حمى الخنازير مرضا شديد العدوى يصيب الخنازير الداجنة والبرية بمعدل نفوق قد يصل إلى نسبة 100 في المائة