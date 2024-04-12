فاس..8 مرشحين يتنافسون على مقعد برلماني بدائرة فاس الجنوبية .

هبة بريس _ فاس

انتهت يوم الثلاثاء الماضي 9 أبريل 2024، عملية إيداع الترشحات بعمالة فاس لخوض غمار الانتخابات البرلمانية الجزئية لملء مقعد شاغر بمجلس النواب عن دائرة فاس الجنوبية، وذلك بعدما صرحت المحكمة الدستورية بتجريد البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري المعتقل بسجن بوركايز من العضوية بنفس المجلس.

الحملة الإنتخابية إبتدأت في الساعة الأولى من يوم الأربعاء 10 أبريل 2024، وتنتهي وفق المرسوم رقم 2.24.137 الصادر بالجريدة الرسمية، في الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم الاثنين 22 أبريل 2024.

و وفق المعلومات التي حصلت عليها ” هبة بريس “، فإن عدد المرشحين الذين تلقوا التواصيل النهائية لترشيحهم، بلغ 8 مرشحين من أصل اثنى عشر مرشحة و مرشحا سبق لهم بأن أعلنوا مشاركتهم في الإنتخابات الجزئية بفاس الجنوبية لاقتراع الـ23 من ابريل الجاري.

ويتعلق الأمر وفق نفس المصدر، بمرشح حزب التجمع الوطني للأحرار، خالد العجلي صاحب شركة بفاس متخصصة في الحراسة والمراقبة ، غير معروف لدى ساكنة فاس وليس له مسار سياسي، على الرغم من التحاقه حديثا بحزب”الحمامة”.

فيما العدالة والتنمية رشحت، محمد خيي، نائب الكاتب الاقليمي لنفس الحزب بإقليم فاس و رئيس فريق مستشاريه بجماعتها، حيث يعول أنصار حزبه بفاس للظفر بمقعد فاس الجنوبية، والتي سبق للقيادي ادريس الأزمي بأن حقق فيها نجاحا كبيرا من حيث الأصوات التي حصل عليها في انتخابات 2016.

لائحة باقي المترشحين، تضم الاتحادي رئيس مقاطعة فاس المدينة، ياسر جوهر، والذي ينتظر منه رفاق لشكر بفاس، استعادة مقعد البرلماني البوصيري المعتقل بسجن بوركايز بالمنسوب إليه ، والذي كان وراء خسارتهم لهذا المقعد بمجلس النواب، عقب تجريده من عضويته فيه بقرار من المحكمة الدستورية، فيما ينافسه بنفس دائرة فاس الجنوبية، مرشح رفاق منيب، أسامة أفريد، ومرشح حزب العدالة الاجتماعية رضوان الزاهي، محمد أغواز عن حزب الأمل.

وعن حزب جبهة القوى الديمقراطية، فقد تم ترشيح المستشارة عن نفس الحزب بمجلس مقاطعة جنان الورد، يسرى التاقي، فيما رشح حزب الحركة الشعبية محاسبا صاحب مشاريع سياحية، رشيد البوخ.

وفي لائحة الغائبين عن اقتراع الـ23 من أبريل الجاري للانتخابات البرلمانية الجزئية بدائرة فاس الجنوبية. حزب البام والإستقلال.