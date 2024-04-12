حمدي ولد الرشيد يترأس جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب

2024-04-12 / 15:28
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رباب نوي – هبة بريس

يترأس حمدي ولد الرشيد النائب البرلماني عن حزب الإستقلال، بدائرة إقليم العيون، بشكل مؤقت، جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب، وذلك بمناسبة التجديد النصفي لهياكل البرلمان.

وجاء اختيار الإستقلالي، حمدي ولد الرشيد للقيام بهذه المهمة في سياق، اعتباره البرلماني الأكبر سنا.

ومن المرتقب تجديد الثقة براشيد الطالبي العلمي لاستكمال الولاية التشريعية، بعدما توافقت أحزاب الأغلبية على إعادة انتخابه مرة أخرى.

وفي هذا السياق، تخوض المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سباقا للظفر بهذا المنصب، من خلال ترشيح عبد الله بوانو.

وللإشارة فإن هذه الجلسة، التي تجري أطوارها الآن بمجلس النواب، تهدف إلى افتتاح الدورة الثانية من السنة التشريعية الثالثة 2023-2024، وانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب لما تبقى من الفترة النيابية 2021-2026، وذلك تطبيقا لأحكام الفصلين 62 و65 من الدستور ومقتضيات المادة 24 من النظام الداخلي.

2024-04-12 / 15:28
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