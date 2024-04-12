انزكان : ايداع سيدة السجن تتزعم شبكة ” سماسرة ” في المحاكم

أودعت النيابة العامة بإبتدائية انزكان ، سيدة خمسينية السجن المدني بايت ملول في انتظار محاكمتها بتكوين عصابة اجرامية متخصصة في النصب والإحتيال .

المعطيات المتوفرة، تفيد أن توقيف المواطنة المشار إليها، يأتي بعدما فككت مصالح الدرك الملكي التابعة للمركز القضائي بإنزكان عصابة إجرامية خطيرة تتزعمها المواطنة خمسينية المذكورة، والتي تنشط في قضايا النصب والاحتيال على مواطنين بإسم القضاء

المعطيات ذاتها، أكدت أن مصالح الدرك الملكي بمنطقة التمسية كانت قد توصلت بشكاية من مواطن يتهم فيها أشخاص بالنصب عليه بعدما أوهموه بالتدخل له من أجل حل مشكلته لدى القضاء بأكادير من خلال نفوذه بالمحكمة.

تبعا لذلك، سارعت المصالح الدركية إلى توقيف المشتبه فيهم، بما فيهم المواطنة التي تتزعم الشبكة، حيث تمت مواجتها بالتهم الموجهة إليها، وجرى إخضاعها لتدابير الحراسة النظرية من أجل إستكمال الأبحاث بإشراف النيابة العامة التي أحالتها في حالة اعتقال لمحاكمتها بالمنسوب لها .