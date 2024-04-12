Two Islamists detainees walks, escorted by guards, 29 November 2007 prior being heard at Sale court, near capital Rabat. Eight Moroccan human rights groups decried abuses suffered by 360 Islamist detainees Sale's prison, calling for an urgent change in their living conditions, they said on 27 November. AFP PHOTO/ABDELHAK SENNA / AFP PHOTO / ABDELHAK SENNA

هل نجح المغرب في محاربة التطرف بالسجون؟

2024-04-12 / 10:15
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اطلق المغرب برنامج “مصالحة” عام 2017، مستهدفا “المتشددين الراغبين في مراجعة أفكارهم”، عبر 3 محاور تشمل المصالحة مع “الذات” و”النص الديني” و”المجتمع”، تحت إشراف المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بالتعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، والرابطة المحمدية للعلماء

ووفقًا لبعض المحللين، فإن برنامج “مصالحة” يُعتبر خطوة مهمة في جهود مكافحة التطرف، حيث يركز على مواجهة الفكر المتطرف بالفكر الديني المعتدل، بهدف تعزيز بيئة سالمة ومتسامحة في المجتمع المغربي.

وتعليقاً على أداء المغرب في مجال محاربة التطرف في السجون عبر برنامج “مصالحة”، يؤكد رئيس مركز شمال أفريقيا للدراسات والأبحاث، رشيد لزرق، أن البلاد “تتبع استراتيجية تصدي الفكر الإسلامي المعتدل للفكر الظلامي المدمر، الذي جذب العديد من الشباب منذ انتشار التيار السلفي الجهادي في شمال أفريقيا قادما من المشرق العربي”.

ويضيف لزرق، أن “الهدف هو تحفيز هؤلاء الشباب على فتح أعينهم على العالم بعيداً عن الغلو عبر التأكيد على قيم السلام والتسامح، وفهم الدين بمنظور يعزز الاندماج والتعايش السلمي في المجتمع”، مؤكداً أن “الأشخاص الذين تابوا عن أفكارهم المتشددة بطريقة واضحة يتم إطلاق سراحهم عبر العفو الملكي”.

ومع ذلك، يشير إلى “عدم توفر الأرقام والإحصائيات الدقيقة بسبب غياب تراكم واضح لهذه التجربة، فهناك أشخاص أُطلق سراحهم واستطاعوا بالفعل الاندماج مجدداً في المجتمع الذي كانوا يرفضونه رفضاً تاماً، خصوصاً المعتقلين في سياق أحداث 16 ماي، لكن هناك أيضا إخفاقات”. يقول رشيد لزرق لأصوات مغاربية

وفي 16 مايو 2003، شهد المغرب سلسلة تفجيرات إرهابية استهدفت 5 مواقع مختلفة في مدينة الدار البيضاء، مما أسفر عن مقتل 33 شخصاً، ليُعتبر هذا الهجوم من أكثر الأحداث دموية في تاريخ المملكة على مدى العقود الماضية.

2024-04-12 / 10:15
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