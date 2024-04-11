بنكيران يُهاتف هنية بعد استشهاد ثلاثة من أبنائه

2024-04-11 / 18:16
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هبة بريس_ الرباط

بعد استشهاد ثلاثة من أبنائه وبعض من أحفاده في غارة إسرائيلية بقطاع غزة  تزامنا وعيد الفطر، تلقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية مكالمة هاتفية من الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران، بسط من خلالها بالدعاء بالرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى، داعيا بالنصر والتمكين للشعب الفلسطيني الشقيق على طريق تحرير فلسطين والقدس الشريف والأقصى المبارك.

وقال بنكيران في معرضه مكالمته كما أورد ذلك موقع حزبه: ” لقد تلقينا ببالغ الحزن والأسى الممزوج بمشاعر الاحتساب والصبر واليقين في نصر الله عز وجل، نبأ استشهاد مجموعة من أبناء هنية وأحفاده في مخيم الشاطئ بقطاع غزة، على إثر هجوم إسرائيلي، مشيرا بالقول : ” أننا نكبر عاليا صمودكم واحتسابكم، وثقتكم في نصر الله عز وجل، كما نقف باعتزاز وإكبار أمام الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني، وأمام الأداء الميداني البطولي للمقاومة الفلسطينية الباسلة في مواجهة جحافل لجيش الإسرائيلي”.

2024-04-11 / 18:16
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