تحذير هام لمستعملي الطريق بسبب سوء الأحوال الجوية

دعت وزارة التجهيز والماء جميع مستعملي الطرق إلى توخي المزيد من الحيطة والحذر، وذلك تبعا للنشرة الإنذارية الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية، التي تتوقع هبوب رياح قوية بعدد من الأقاليم ابتداء من ليلة اليوم الخميس وإلى غاية بعد غد السبت.

وجاء في بلاغ للوزارة أنه “على إثر النشرة الإنذارية الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية، التي تتوقع هبوب رياح قوية بأقاليم كل من فحص-أنجرة وﺗﻄﻮﺍﻥ وﻃﻨﺠﺔ-ﺃﺻﻴﻠﺔ وﺷﻔﺸﺎﻭﻥ ﻭﻣﺮﺗﻔﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺍﺋﺶ ابتداء من ليلة يومه الخميس 11 أبريل 2024 وإلى غاية يوم السبت 13 أبريل 2024، فإن وزارة التجهيز والماء تهيب بجميع مستعملي الطرق والطرق السيارة إلى توخي المزيد من الحيطة والحذر نظرا لضعف الرؤية أو انعدامها في مثل هذه الأحوال الجوية”.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالرقم الهاتفي لمركز الديمومة بالمديرية العامة للطرق (17 17 71 37 05) أو مركز الاتصال للطرق السيارة (50 50).