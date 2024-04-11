يوم العيد ..غرق 3 أشخاص بشاطئ المحمدية

2024-04-11 / 12:39
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هبة بريس _ المحمدية

علم ان عناصر الوقاية المدنية استنفرت اطقمها وذلك بعد الإعلان عن غرق ثلاثة شبان بشاطئ المركز

وقالت مصادر جيدة الإطلاع أن تأكيدات من شهود عيان أجمعت أن الشبان الثلاثة كانوا يسبحون بالشاطئ المذكورهربا من حرارة الجو قبل أن تبتلعهم أمواجه العاتية

وقامت عناصر الوقاية المدنية بإنقاذ شاب قاصر يبلغ من العمر 17 سنة فيما فارق آخر يبلغ من العمر ثلاثين سنة الحياة داخل مياه البحر ولم يتم العثور على جثته

وفي واقعة أخرى ؛ اعلن عن حالة غرق أخرى لشاب نجحت عناصر الوقاية المدنية في إنقاذه بالقرب من واقعة الغرق الأولى

2024-04-11 / 12:39
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