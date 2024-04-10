القوات المسلحة الملكية تساهم في صد هجوم نفذه 200 مهاجر لاقتحام سياج سبتة (صور)

ساهمت عناصر تابعة للقوات المسلحة الملكية صبيحة الأربعاء 10 أبريل 2024 ، في صد هجوم نفّذته مجموعة مكونة من 200 مهاجر غير نظامي ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك في محاولة لإختراق السياج المحيط بمدينة سبتة المحتلة.

وتمكنت عناصر القوات العمومية بتنسيق مع الحرس المدني الإسباني، صبيحة عيد الفطر، من إحباط محاولة جديدة لاقتحام مهاجرين ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، لسياج مدينة سبتة المحتلة.

وذكرت وسائل إعلام بالمدينة المحتلة، إن القوات العمومية رصدت منذ الساعات الأولى من الصباح، تحركات غير عادية للعشرات من المهاجرين الأفارقة، المرابطين في الغابات الواقعة بالمنطقة الحدودية الفاصلة مع سبتة المحتلة، وهو ماخلف حالة استنفار قصوى في صفوف العناصر الأمنية التي تدخلت في الوقت المناسب وتمكنت من منع حوالي 200 مهاجرا من اقتحام السياج.

وتابعت ذات المصادر، إن 100 مهاحرا سريا، نجحوا في الوصول إلى السياج الحدودي غير أنهم لم يتمكنوا من تسلقه بعد تدخل القوات العمومية المغربية.