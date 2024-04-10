مقتل 3 من أبناء إسماعيل هنية في قصف اسرائيلي على غزة

2024-04-10 / 14:59
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هبة بريس – وكالات

ذكرت وكالة شهاب للأنباء المقربة من حركة حماس، الأربعاء، أن 3 من أبناء زعيم الحركة إسماعيل هنية قتلوا في ضربة جوية إسرائيلية على قطاع غزة.

وسحبت إسرائيل معظم قواتها البرية من جنوب غزة هذا الأسبوع بعد أشهر من القتال، لكنها ما تزال تقول إنها تخطط لشن هجوم على رفح في جنوب القطاع، حيث يوجد الآن أكثر من نصف سكان غزة.

وبدأت الحرب عندما شنت حماس هجوما على جنوب إسرائيل، التي تقول إسرائيل إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة لا يزال نحو 130 منهم محتجزين في غزة.

2024-04-10 / 14:59
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