الفنيدق.. إحباط محاولة للهجرة السرية فجر عيد الفطر

أفادت السلطات المحلية بعمالة المضيق – الفنيدق بأنه تم خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، إحباط محاولة للهجرة غير المشروعة صوب مدينة سبتة، على مستوى منطقة “واد لخلوط”.

وأوضح المصدر ذاته أن محاولة الهجرة غير المشروعة هاته نفذتها مجموعة من الأشخاص المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، ضمت حوالي 200 فردا، كان بعضهم متحوزين لعصي وحجارة و مقابض حديدية تستعمل لتسلق السياج الحديدي، قبل أن تتصدى لهم القوات العمومية ويتم إيقافهم جميعا مع تسجيل بعض الإصابات البسيطة في صفوف القوات العمومية وبين المهاجرين.