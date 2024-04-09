تزنيت: إيداع أستاذ احتجز تلامذته داخل القسم مستشفى الأمراض النفسية

2024-04-09 / 12:07
4

علمت ” هبة بريس ” من مصادرها ، أن مصالح الدرك الملكي بدائرة انزي بإقليم تزنيت ، قد أحالت أستاذ على مستشفى المجانين ، للتأكد من صحته العقلية ، بعد ان قام بالهجوم على فصل دراسي يشتغل به زميل له أستاذ كان في فترة حصة دراسية بمجموعة مدارس الواقعة بالنفوذ الترابي لجماعة اداگوگمار اقليم تزنيت، وقام باحتجازهم وهو في حالة ” هستيرية”، مما خلف خلف في وسط التلاميذ الخوف و الذعر .

الأستاذ الذي حل بالمؤسسة بعد غياب، يرجح بحسب مصادر الجريدة ، أنه من المجموعة التي تم توقيفها من طرف الوزارة بسبب الإضراب الأخير ، مما استدعى معه الأمر الاتصال بالعناصر الأمنية التي أوقفته و أحالته على جناح الطب النفسي بالمستشفى الإقليمي الحسن الأول بتيزنيت ، للتأكد من سلامته العقلية.

وأضافت مصادرنا، أن الأستاذ الموقوف قد احتج على زميله بعد أن كلف بتدريس تلامذته السابقين، ولعل هذا التصرف الشاذ ما جعل السلطات توجهه للمستشفى لشكها في صحته العقلية والنفسية .

2024-04-09 / 12:07
4

مقالات ذات صلة

زيارات المقابر والعشر الأواخر.. عندما يُزاح الستار عن واقع…

2024-04-09 / 13:32

“مكالمة السرقة المفبركة.. مومو يغيب عن جلسة محاكمته بالبيضاء

2024-04-09 / 13:09

رسميا.. العودة للعمل بالساعة الإضافية يوم الأحد القادم

2024-04-09 / 12:51

الصحة العالمية: التهاب الكبد الوبائي يحصد 3500 شخص يوميا

2024-04-09 / 12:24

تفاصيل العثور على رأس جثة زوج الفنانة ريم فكري…

2024-04-09 / 10:10

طقس الثلاثاء.. جو حار بعموم مناطق المملكة

2024-04-09 / 09:12

اكادير : 108 سنة سجنا نافذا لافراد شبكة الاتجار…

2024-04-09 / 00:08

برلماني يُسائل ايت الطالب حول الكشف المبكر عن داء…

2024-04-09 / 00:03

تازة.. الحكم بالمؤبد على شخص قتل أبنائه

2024-04-08 / 22:18

وجدة .. العرض الصحي يتعزز بإفتتاح المستشفى الخاص الدولي…

2024-04-08 / 22:00

‫4 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى