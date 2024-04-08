مجلس الأمن يبحث طلب فلسطين بشأن الحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة

بحث مجلس الأمن الدولي، الاثنين، طلب حصول فلسطين على عضوية كاملة في منظمة الأمم المتحدة.

وكانت فلسطين طلبت، في رسالة وجهتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش ولمجلس الأمن، في 2 أبريل، تجديد نظر المجلس في طلب الحصول على العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة.

وفي كلمة خلال الاجتماع، أحالت السفيرة الممثلة الدائمة لمالطا لدى الأمم المتحدة، فانيسا فرايزر، رئيسة مجلس الأمن لشهر أبريل، الطلب إلى لجنة المجلس المعنية بالنظر في طلبات الأعضاء الجدد.

وستعقد اللجنة اجتماعا، بعد ظهر اليوم، بناء على الطلب الفلسطيني. وأضافت الدبلوماسية المالطية أن المداولات ستستمر طيلة الشهر الجاري.

وفي شتنبر 2011، كان الرئيس الفلسطيني محمد عباس قد أطلق الإجراء الذي يطلب “انضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة”، ولم يبتّ فيه المجلس منذ ذلك الحين، حسب السفير الفلسطيني رياض منصور.

وفي نونبر 2012، اعتمدت الجمعية العامة قرارا حصلت فلسطين بموجبه على وضع دولة غير عضو لها صفة المراقب بالأمم المتحدة.

وحسب ميثاق الأمم المتحدة، فإن قبول انضمام دولة يتم بقرار من الجمعية العامة، بأغلبية الثلثين، شريطة الحصول على توصية إيجابية من مجلس الأمن بهذا الشأن.