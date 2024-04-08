تأخر أشغال ترميم المساجد المتضررة من زلزال الحوز يسائل وزارة التوفيق

قالت فاطمة الزهراء باتا، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن مجموعة من المساجد العتيقة بإقليم الحوز، خصوصا بمدينة مراكش تضررت بفعل الزلزال الذي ضرب المنطقة، حيث تأثرت مآذن كثيرة وسجلت تصدعات وتشققات في عدة مساجد، مما أدى إلى إغلاقها بانتظار ترميمها وإصلاحها قبل فتحها في وجه المصلين.

ونهبت باتا في سؤال كتابي وجهته لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، إلى أن أشغال ترميم المساجد المتضررة بالإقليم قد سجلت تأخرا كبيرا بالرغم من حلول شهر رمضان الذي يعرف فيه المواطنين اقبالا كبيرا على المساجد، ناهيك عن العشوائية التي تطبع المنظر العام لمحيط المساجد بفعل انتشار أعمدة التثبيت وهو ما يخلق صورة مشوهة لمآثر تاريخية في منطقة معروفة برواجها السياحي.

إثر ذلك ساءلت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الوزير التوفيق عن الإجراءات التي سيتخذها لتسريع عملية ترميم المساجد المتضررة وخطة الوزارة لتدارك التأخر الملحوظ في الأشغال