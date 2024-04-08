رشيد-الوالي

رشيد الوالي: “فاصل ونواصل يسيء لنا كمغاربة وفنانين “

2024-04-08 / 15:09
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رباب نوي – هبة بريس

كشف الممثل رشيد الوالي عن محادثة بينه وبين فريق إعداد برنامج ” فاصل ونواصل “، يرفض من خلالها المشاركة في البرنامج، بعدما شعر أنها كاميرا خفية.

وقال الوالي معلقا على المحادثة، المنشورة بموقع تبادل الصور والفيديوهات ” انستغرام “، ” تمت دعوتي للبرنامج، لكن بعدما شعرت أنها كاميرا خفية اعتذرت بلباقة، مضيفا ” لأن هذا يسيء لنا كمغاربة وفنانين بغض النظر على أنها لا تقدم أي فرجة “.

وللإشارة فإن، برنامج الكاميرا الخفية ” فاصل ونواصل” الذي يقدمه مراد العشابي، لقي تفاعلا سلبيا من قبل الجمهور المغربي، مطالبين بعدم استحمار المشاهدين بمسرحية أصبحت مكشوفة.

2024-04-08 / 15:09
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