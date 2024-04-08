سيناريو مثير يقود نهضة بركان إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية

تأهل نهضة بركان إلى نصف نهائي مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بعدما فاز على ضيفه ابو سليم الليبي بثلاثة أهداف لإثنين، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد بالملعب البلدي لبركان، لحساب إياب ربع النهائي.

وسجل أهداف نهضة بركان كل من باسيني وتاحيف في الدقيقتين 68 و73 ويوسوفا دايو في الدقيقة 105.

وجاء تأهل نهضة بركان بسيناريو مثير بعدما سجل هدفا ثالثا في الدقيقة 100 الغاه الحكم بداعي التسلل؛ قبل أن يعود الفريق البركاني ليوقع هدف الفوز والتأهل في الدقيقة 105.

وكان نهضة بركان قد تعادل في مباراة الذهاب بليبيا بدون أهداف، ليتأهل بذلك إلى المربع الذهبي.