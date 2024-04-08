مؤسسة الملتقى و”الطريقة البودشيشية” تنظمان عملية توزيع القفة الرمضانية

هبة بريس – الرباط

نظمت مشيخة الطريقة القادرية البودشيشية و مؤسسة الملتقى عملية توزيع القفة الرمضانية، وذلك تحث شعار “جميعا من أجل الوطن” ، والتي استهدفت مجموعة من الفئات المعوزة ، وشملت كافة تراب المملكة المغربية.

وهم كذالة هذا الفعل التضامني عددا من الدول الافريقية، إضافة الى أوروبا بشراكة مع مؤسسة “وقف اوروبا” ، وبعض البلدان الأسيوية .

واتخذت هذه العملية التضامنية عدة نقاط توزيع منها المحلات الكبرى للتسوق و بعض سلسلات متاجر المواد الغذائية. وحسب المنظمين، فإن هذه المبادرة تأتي انسجاما مع الأدوار الاجتماعية التي عرفت بها الزوايا عبر تاريخ المغرب، التي تتجلى في قيم التعاون والتضامن والتـآزر، وانسجاما مع المبادئ المؤسسة لمؤسسة الملتقى.

يذكر أن مؤسسة الملتقى يرتكز عملها على ثلاث محاور أساسية، وهي: القيم، التنمية والسلام. ، حيث تسعى الى أن تتظافر مجهوداتها مع مجهودات جميع مكونات المجتمع المغربي، بكل تفان وإخلاص وفي إطار من التعاون البناء، من أجل خدمة الصالح العام للوطن، تحت قيادة الملك محمد السادس.