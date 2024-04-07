تقرير يصنف 3 أبناك مغربية ضمن الأكبر بشمال أفريقيا والشرق الأوسط

صنف تقرير حديث لمجلة “فوربس الشرق الأوسط” 3 بنوك مغربية ضمن قائمة “أكبر 30 بنكا من حيث القيمة السوقية لعام 2024” في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا)، وهي مجموعة “التجاري وفا بنك” ومجموعة “البنك الشعبي المركزي” و”بنك أفريقيا”.

وأوضحت “فوربس” أن قائمة العام الحالي سجلت ارتفاع إجمالي القيمة السوقية بـ14٪ على مدار 12 شهر الماضية، ليبلغ 581.1 مليار دولار حسب إغلاقات الأسواق في 23 فبراير الماضي.

وبحسب معطيات التصنيف، فإن البنوك المغربية حلت في المركز الثالث في القائمة من حيث عدد البنوك، وضمت ثلاثة بنوك مغربية بإجمالي قيمة سوقية بلغت 20.7 مليار دولار.

وتصدر ترتيب البنوك المغربية مجموعة “التجاري وفا بنك” التي حلت في المركز 18 في تصنيف “فوربس” بقيمة سوقية وصلت إلى 10.6 مليار دولار، ويعد “التجاري وفا بنك” الذي يترأسه محمد الكتاني أكبر مصارف المغرب ومن أكبر البنوك الأفريقية، وقد بلغ عدد عملائه إلى غاية ديسمبر الماضي أكثر من 12 مليون عميل ولديه 20.782 موظفا في 27 دولة.

وحلت مجموعة “البنك الشعبي المركزي” المغربية الذي يترأسها محمد كريم منير في المركز 22 في قائمة التصنيف بقيمة سوقية بلغت 5.9 مليار دولار، وقد بلغ عدد عملاء هذا البنك الذي ينشط في 32 دولة حوالي 9.3 مليون عميل.

وتذيل ترتيب قائمة “فوربس” لأكبر 30 بنكا من حيث القيمة السوقية، “بنك أفريقيا” الذي يرأسه المغربي عثمان بنجلون، وذلك بقيمة سوقية بلغت 4.1 مليار دولار، ويقدم البنك خدماته لأكثر من 6.6 مليون عميل في 32 دولة حتى أكتوبر الماضي.

وقالت “فوربس” إن السعودية تستحوذ على ثلث القائمة بـ 10 بنوك وإجمالي قيمة سوقية بلغت 279.5 مليار دولار، مشيرة إلى أن قائمة العام الحالي ضمت 7 دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.