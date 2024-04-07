رئيس مركز ..المغرب يمكنه الاستفادة من القروض التي يخصصها “بنك بريكس”

تجدد الحديث مرة أخرى حول انضام المغرب إلى تكتل “بريكس”، بعد حديث السفير البرازيلي لدى الرباط حول الأمر.

رشيد ساري، رئيس المركز الأفريقي للدراسات والرقمنة، قال إن “المغرب تربطه علاقات قوية واتفاقيات استراتيجية مع دول “البريكس”، منها روسيا والصين”.

ويضيف أن “المغرب تربطه شراكات قوية أيضا مع الدول التي انضمت حديثا إلى “بريكس” منها السعودية والإمارات”.

وربط ساري بين إرجاء قبول ملف الجزائر في “البريكس”، بملف المغرب الذي لم يقدم بعد، إذ يرى أن “المنظمة تسعى لتكون هناك علاقات طيبة وتصفير الأزمات بين دول المنطقة، كما جرى بين السعودية وإيران، وهو المسار نفسه الذي يراد بين المغرب والجزائر”.

ويرى ساري أن “انضمام المغرب لـ”البريكس” يدفع نحو انضمام الجزائر أيضا، ويسهم في تخفيف التوتر وتحسين العلاقات بين البلدين، وكذلك اتساع رقعة المبادلات التجارية مع دول المجموعة”.

ولفت إلى أن “المغرب يمكنه الاستفادة من القروض التي يخصصها “بنك بريكس”، لمجموعة من المشروعات، بالإضافة للاستفادة من المبادلات بالعملات المحلية”.

وشدد على أن المجموعة تسعى لمحاربة “غسيل الأموال”، بما يساهم في مواجهة الإرهاب، بحيث تكون هناك رؤية شاملة اقتصادية وأمنية لدول المجموعة تجنبها المخاطر._يقول ساري لسبوتنيك

وفي غشت 2023، قال وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، إن “حجم التبادل التجاري بين المغرب وروسيا، لا يزال متواضعا”.