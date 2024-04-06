ليلى حديوي: “كنصوم ونصلي وكندير قيام الليل”

2024-04-06 / 14:48
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ردت المصممة وعارضة الأزياء، ليلى حديوي، على منتقديها خلال شهر رمضان الكريم.

وفي فيديو نشرته على حسابها بموقع “انستغرام”، أكدت حديوي على حرصها على القيام بجميع واجباتها الدينية.

وأضافت قائلة: “هادوك لي كتبو ليا سيري صلي جوج ركعات، الحمدلله كنصلي ونسبح وندير قيام الليل، وكنتسحر والحمد لله هاد العام درت شحال من حاجة مدرتهاش قبل “.

2024-04-06 / 14:48
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