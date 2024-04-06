في بادرة نالت الاستحسان.. منظمة رسمية هولندية تنظم إفطار رمضاني على الطريقة المغربية

هبة بريس ـ طارق عبلا

بحضور مغربي وازن، تقدمته السيدة بثينة الكردودي الكلالي القنصل العام للمملكة المغربية، نظمت منظمة أوتريخت لمكافحة الحرائق، و هي مؤسسة رسمية هولندية، حفل إفطار رمضاني على الطريقة المغربية.

حفل الإفطار حضره عديد المسؤولين الهولنديين و المغاربة، حيث و إلى جانب القنصل العام للمغرب في أوتريخت و التي حضرت بالجلباب المغربي التقليدي، حضر أيضا كل من جاب دونكر المدير العام لمنظمة أوتريخت لمكافحة الحرائق المعروفة اختصارا بتسمية VRU، كما تميز الحفل بحضور جيلبرت إيزابيلا عمدة منطقة هوتن و إيريس ميرتس عمدة وويجك بيج دورستید، بالإضافة إلى إيفون هونديما رئيسة الشرطة لمنطقة وسط هولندا.

و تميز الحفل بلمسات مغربية خالصة، و ما ميزه كذلك حضور عدد من الكفاءات من أصول مغربية قدمت من مختلف المدن الهولندية وشخصيات أخرى من أصول و ديانات مختلفة.

هذا اللقاء هو الأول من نوعه الذي تنظمه فرقة الإطفاء بمدينة أوتريخت، و قد كان فرصة للسيدة القنصل العام لتثمين هذه المبادرة عاليا لكونها تعكس صور التعايش المشترك داخل المجتمع الهولندي و كذلك للتأكيد على قيم التسامح و الاندماج والانفتاح، و هي قيم متجذرة في الثقافة المغربية وفي النموذج الديني المغربي الذي يشجع الحوار بين الأديان والثقافات.