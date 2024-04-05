المنتخب الوطني النسوي يفوز على زامبيا ويضع قدما في الأولمبياد

2024-04-05 / 20:04
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فاز المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية بنتيجة هدفين لهدف واحد في المباراة التي جمعته يومه الجمعة 5 أبريل.

وتدخل المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب لوفي موصلا بمدينة ندولا لحساب ذهاب الدور الرابع والأخير من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام بالعاصمة الفرنسية باريس الصيف المقبل.

وسجل الهدف الأول للنخبة الوطنية في لقاء اليوم اللاعبة زينب الرضواني في الدقيقة 45، بينما وقعت روزيلا ايان الهدف الثاني في الدقيقة 90.

وستجرى مقابلة الإياب يوم الثلاثاء 9ابريل 2024 بمركب ولي العهد الأمير مولاي الحسن بمدينة الرباط ، بداية من الساعة العاشرة ليلا.

2024-04-05 / 20:04
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