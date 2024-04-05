“ماكدونالدز” تواصل استفزازاتها وتشتري 225 مطعمًا لعلامتها في إسرائيل

توصلت مجموعة ماكدونالدز الأمريكية العملاقة للوجبات السريعة، الخميس، إلى اتفاق للاستحواذ على شركة ألونيال المالكة في إسرائيل لـ225 مطعمًا للعلامة في ظل حرب غزة وصعوبات تتعلق بدعوات المقاطعة.

ووفق وكالة “فرانس برس”، قالت المجموعة الأمريكية في بيان إن رئيس ومالك شركة ألونيال عمري بادان “أعلن، الخميس، عن التوقيع على اتفاق لبيع ألونيال لمجموعة ماكدونالدز”.

لم يكشف عن قيمة الصفقة التي تخضع لـ”شروط معيّنة” غير مفصلة وينبغي إتمامها في الأشهر المقبلة.

وتوظف شركة ألونيال ما يزيد على 5000 شخص، ويعود تاريخ اتفاقيات ترخيصها الأولى مع ماكدونالدز إلى أكثر من 3 عقود.

وأوضح البيان أنه في نهاية الصفقة “ستمتلك مجموعة ماكدونالدز مطاعم وعمليات ألونيال، وسيتم الإبقاء على الموظفين بشروط مماثلة”.

وقال رئيس تطوير الامتياز الدولي لشركة الوجبات السريعة العملاقة جو سمبلز في البيان إن “ماكدونالدز لا تزال ملتزمة بالسوق الإسرائيلية”.

أثناء عرض النتائج السنوية لماكدونالدز للعام 2023، في 5 فبراير، أقرت الإدارة بتضرر حجم المبيعات جراء حرب غزة.

وأصبحت سلسلة مطاعم ماكدونالدز هدفًا رئيسًا لحملات المقاطعة بعد أن أعلنت فروعها في إسرائيل، في نوفمبر، تقديم آلاف الوجبات المجانية للجيش الإسرائيلي.