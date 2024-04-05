مندوبية التامك تسمح بإدخال قفة “عيد الفطر” للنزلاء

رباب نوي – هبة بريس

أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بصفة استثنائية، بمناسبة عيد الفطر، أنه سيسمح للنزلاء بالتوصل بقفة المؤونة من طرف ذويهم وأقربائهم وكذا أعوان التمثيل الديبلوماسي والقنصلي بالنسبة للسجناء الأجانب.

وجاء في بلاغ مندوبية السجون، الذي اطلعت عليه ” هبة بريس ” أنه بمناسبة عيد الفطر السعيد، وترسيخا لمقتضيات قرار المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج باستثناء الأعياد الدينية من قرار المنع النهائي لقفة المؤونة، نظرا لما لهذه المناسبة من وقع إيجابي على نفسية النزلاء ومن دور في الحفاظ على الروابط التي تجمعهم بعائلاتهم، تعلن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أنه سيُسمح، بصفة استثنائية، للنزلاء بالتوصل بقفة المؤونة من طرف ذويهم وأقربائهم وكذا أعوان التمثيل الديبلوماسي والقنصلي بالنسبة للسجناء الأجانب خلال زيارتهم لهم ابتداء من ثاني أيام العيد لمرة واحدة ولمدة أسبوع فقط، وذلك وفق برمجة زمنية معدة من طرف إدارات المؤسسات السجنية”.

وأضاف المصدر ذاته، أن المؤسسات السجنية ستعمل على منح جميع التسهيلات اللازمة للنزلائها، لتمكينهم من الإتصال بعائلاتهم من أجل إخبارهم بالموعد المحدد والشروط المطلوبة لإدخال المؤونة الغذائية.