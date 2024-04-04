عيد الفطر.. عطلة استثنائية للتلاميذ يوم السبت 13 أبريل

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أنه قد تقرر تعطيل الدراسة بالمؤسسات التابعة لها، بصفة استثنائية، عن العمل، يوم السبت 13 أبريل 2024، بما في ذلك جميع المؤسسات التعليمية سواء منها العمومية أو الخصوصية.

وذكرت الوزارة في بلاغ لها، أن هذا القرار جاء بمناسبة عيد الفطر المبارك، وعطفا على البلاغ الصحفي الصادر عن رئاسة الحكومة يومه الخميس 04 أبريل 2024، في شأن عطلة استثنائية بمناسبة عيد الفطر المبارك، ومن أجل توفير ظروف ملائمة لاستقبال هذه المناسبة الدينية، وخاصة لتمكين التلميذات والتلاميذ والأستاذات والأساتذة وجميع الأطر التربوية والإدارية الراغبين في السفر لقضاء عطلة العيد خارج مدن دراستهم أو عملهم”.

هذا وكانت رئاسة الحكومة، قد أعلنت عن منح عطلة استثنائية للموظفين يوم الجمعة 12 أبريل بمناسبة عيد الفطر.