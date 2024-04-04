جميلة الهوني عن “الكاميرا الخفية”: “عرفتو العشابي وكملت الحلقة حيت صديقي”

خولة الوادي – هبة بريس

علقت الممثلة جميلة الهوني، عن الجدل والانتقادات التي طالتها بسبب مشاركتها في الكاميرا الخفية “فاصل ونواصل2″، الذي يبث على قناة “ام بي سي5” خلال شهر رمضان الكريم.

واتهم متتبعون، الهوني، باستغباء الجمهور، عبر ادعائها الوقوع في فخ الكاميرا الخفية وعدم التعرف على هوية العشابي.

وفي هذا الصدد، قالت الهوني : “عرفتو مع دخل وكنت مجبورة أنني نكمل حيت مراد العشابي صديق ديالي وميمكنش ليا نفشل ليه الحلقة”.

وأضافت الهوني قائلة: ” أول وحدة شاركت في البرنامج ومعنديش شكون نسول”.