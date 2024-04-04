شاطئ “بلايا بلانكة” بطنجة يلفظ سمكة “غريبة” (صور)

2024-04-04 / 12:40
1

هبة بريس – مكتب طنجة

لفظت أمواج البحر بشاطىء “بلايا بلانكا “بمدينة طنجة ، أمس الأربعاء سمكة دلفين متوسطة الحجم، نفقت في ظروف غامضة.

وحسب الصور التي تم تداولها على مواقع المتواصل الاجتماعي، فان السمكة يبدو أنها تلقت منذ مدة قبل أن تلفظها أمواج البحر الى ساطئ بلايا بلانكا ضواحي طنجة ، كما أن نوعها لم يتم تحديده من خلال المعاينة الأولية .

واستدعت هذه الواقعة حضور السلطات المحلية إلى عين المكان، حيث تم ربط الاتصال بالجهات المختصة قصد معاينة السمكة النافقة، واتخاذ الاجراءات المعمول بها.

2024-04-04 / 12:40
1

مقالات ذات صلة

بوزنيقة…خطر التلوث البيئي يحاصر تجمعات سكنية ” صور”

2024-04-04 / 14:06

مؤثر .. صراخ رضيعة ينقذها من وسط مغارة بسيدي…

2024-04-04 / 13:21

الحكومة تمنح الموظفين عطلة استثنائية بمناسبة عيد الفطر

2024-04-04 / 13:09

“نارسا” تسجل تطورا مهما في نسبة النجاح في امتحان…

2024-04-04 / 10:30

طقس الخميس.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2024-04-04 / 09:30

تاونات…بنية تحتية هشة و إعاقة لمسار التنمية

2024-04-04 / 00:24

ملف الاتجار في الرضع ..اعتراف بإجراء عمليات إجهاض مقابل…

2024-04-04 / 00:06
هزة ارضية

هزة ارتدادية أرضية في “أمزميز

2024-04-03 / 23:58

مراكش : مشروب ” الرايب ” يتسبب في تسمم…

2024-04-03 / 23:52

توقيف شخصين بإنزكان قاما باختطاف سيدة

2024-04-03 / 21:20

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى