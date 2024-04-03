وزارة النقل تمدد أجل الولوج إلى بوابة تسوية وضعية المركبات

قررت وزارة النقل واللوجيستيك تمديد أجل الولوج إلى البوابة الخاصة بتسوية وضعية المركبات التي يتراوح وزنها الإجمالي محملة ما بين 3.5 و 19 طنا إلى غاية متم سنة 2024.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ اليوم الأربعاء، أن تمديد فترة الولوج إلى هذه البوابة يأتي من أجل تمكين فئة أوسع من المهنيين من الانخراط في هذه العملية وتسوية وضعية مركباتهم.

وذكر المصدر ذاته بأن الوزارة شرعت منذ 14 يوليوز 2023، في عملية تسوية وضعية هذه المركبات عبر البوابة الالكترونية المحدثة لهذه الغاية، والتي حدد آخر أجل لولوجها في فاتح مارس 2024، وذلك في إطار العمل على تسوية وضعية مركبات النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير ذات نفس الصنف التي يتراوح وزنها الإجمالي محملة بين 3.5 و 19 طنا.

وأشار البلاغ إلى أنه “استنادا إلى مخرجات الاجتماعات التقنية التي تم عقدها مع ممثلي القطاع والتي خصصت لمعالجة الاكراهات المترتبة عن هذه البوابة، وبناء على المعطيات المتعلقة بعدد الطلبات المقدمة في هذا الشأن تقرر تمديد فترة الولوج إلى هذه البوابة من أجل تمكين فئة أوسع من المهنيين من الانخراط في هذه العملية وتسوية وضعية مركباتهم”.

وأهابت الوزارة بكافة مهنيي النقل الطرقي للبضائع بالاستمرار في ولوج المنصة الالكترونية المخصصة لهذه العملية من أجل تسوية وضعية مركباتهم، يخلص المصدر ذاته.