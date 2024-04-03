حكم نهائي بحبس الفنانة نسرين طافش 3 سنوات

2024-04-03 / 14:23
3

أيدت محكمة الاستئناف في مصر، اليوم الأربعاء، حكم محكمة الجنح بحبس الفنانة السورية نسرين طافش 3 سنوات لاتهامها بإصدار شيك دون رصيد.

وأكدت المحكمة في قرارها أنه ثبت بالأوراق ومحضر جمع الاستدلالات سند الجنحة من بلاغ المجني عليها من قيام المتهمة بإصدار شيك بنكي مؤرخ في 30 /1/ 2023 لصالح المجني عليها بالمبلغ المشار إليه، وتبين أنه لا يقابله رصيد قائم وقابل السحب وذلك مع علم المتهمة بذلك.

وقدّم دفاع المدعي في مرافعته صورة ضوئية من شيكات بنكية بذات التاريخ يتضمن أمرًا من نسرين طافش إلى البنك بأن يدفع إلى المجني عليها المبلغ ومذيل بتوقيعها، وكذلك صورة ضوئية من رفض البنك للشيك لعدم كفاية الرصيد.

وغابت الفنانة نسرين طافش عن حضور جلسة اليوم، كما فعلت في جلسة الحكم الأول، ومن المقرر إصدار قرار بضبطها وإحضارها خلال ساعات.

2024-04-03 / 14:23
3

مقالات ذات صلة

بسبب “الكاميرا الخفية”.. غاني يعتذر من جمهوره

2024-04-03 / 11:26

مصحة خاصة “تطرد” الفنانة عائشة ماهماه.. ووزارة الثقافة تتكفل…

2024-04-03 / 09:50

رغم تواجدها في السجن.. دنيا باطما تحتفل بعيد ميلادها

2024-04-02 / 11:11

هل انفصلت الفنانة صفاء حبيركو عن زوجها؟

2024-04-02 / 10:35

سحر الصديقي: “أنا ضد التعدد وأعتبره إهانة للمرأة”

2024-04-02 / 09:48

صورة تجمع عائشة عياش وياسين بونو تشعل “السوشيال ميديا”

2024-04-01 / 15:06

بسبب “التشهير” و”إشاعات أسباب خلافه مع الجم”.. البخاري يهدد…

2024-04-01 / 13:28

الفنانة المصرية إسعاد يونس تفاجئ جمهورها بعمرها الحقيقي

2024-04-01 / 12:13

الموت يفجع النجمة اللبنانية سيرين عبد النور في والدتها

2024-04-01 / 09:50

تسقيف سن إجراء مباريات التعليم يخلق نقاش جديد بين…

2024-03-30 / 21:24

‫3 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى