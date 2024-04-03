حكم نهائي بحبس الفنانة نسرين طافش 3 سنوات

أيدت محكمة الاستئناف في مصر، اليوم الأربعاء، حكم محكمة الجنح بحبس الفنانة السورية نسرين طافش 3 سنوات لاتهامها بإصدار شيك دون رصيد.

وأكدت المحكمة في قرارها أنه ثبت بالأوراق ومحضر جمع الاستدلالات سند الجنحة من بلاغ المجني عليها من قيام المتهمة بإصدار شيك بنكي مؤرخ في 30 /1/ 2023 لصالح المجني عليها بالمبلغ المشار إليه، وتبين أنه لا يقابله رصيد قائم وقابل السحب وذلك مع علم المتهمة بذلك.

وقدّم دفاع المدعي في مرافعته صورة ضوئية من شيكات بنكية بذات التاريخ يتضمن أمرًا من نسرين طافش إلى البنك بأن يدفع إلى المجني عليها المبلغ ومذيل بتوقيعها، وكذلك صورة ضوئية من رفض البنك للشيك لعدم كفاية الرصيد.

وغابت الفنانة نسرين طافش عن حضور جلسة اليوم، كما فعلت في جلسة الحكم الأول، ومن المقرر إصدار قرار بضبطها وإحضارها خلال ساعات.