رونالدو يعلن دعمه ملف السعودية لاستضافة كأس العالم 2034

أعلن النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر السعودي عن دعمه لملف السعودية لاستضافة كأس العالم 2034 لكرة القدم.

ونشر رونالدو فيديو عبر حسابه في منصة “إكس”، حمل تعديد مزايا السعودية ولعبة كرة القدم فيها وشغف الجماهير بها، قائلا: “فخور بدعم أحلام أمة تأمل في إقامة كأس العالم في السعودية عام 2034″، وأرفق التغريدة بهاشتاغ بعنوان “معا ننمو”.

ومن المقرر أن تستضيف السعودية نهائيات مونديال 2034، بعد أن انسحبت أستراليا من تقديم ملف منافس للسعودية مفضلة التركيز على نهائيات كأس العالم للسيدات وكأس العالم للأندية، وذلك قبل ساعات فقط من الموعد النهائي لتقديم العروض، في تشرين الأول / أكتوبر الماضي.

وأصبحت المملكة العربية السعودية، صاحبة العرض الوحيد لاحتضان أكبر بطولات العالم في العام 2034.

يذكر أن رونالدو انضم للنصر السعودي في كانون الثاني / يناير قبل الماضي ليكون بداية انضمام مجموعة من أهم نجوم كرة القدم إلى الدوري السعودي لاحقا.