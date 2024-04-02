المخزون المائي بسدود جهة الشمال يتجاوز مليار متر مكعب

تجاوز المخزون المائي بالسدود الواقعة بتراب جهة طنجة-تطوان-الحسيمة مليار و 66 مليون متر مكعب بفضل التساقطات المطرية الأخيرة.

وأفادت أرقام التقرير اليومي للمديرية العامة لهندسة المياه بأن المخزون المائي بسدود جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بلغ، اليوم الثلاثاء، 1066,4 مليون متر مكعب، أي بمعدل ملء عام يصل إلى 61,94 في المائة من الحقينة الإجمالية البالغة 1721,7 مليون متر مكعب.

وسجلت ثلاثة سدود بجهة الشمال معدل ملء كامل (100 في المائة)، ويتعلق الأمر بسد الشريف الإدريسي وسد النخلة بإقليم تطوان وسد شفشاون.

كما يتجاوز معدل الملء 80 في المائة بأربعة سدود أخرى، وهي سد وادي المخازن، أكبر سدود الجهة، بمعدل ملء يناهز 90,9 في المائة، بمخزون مائي يصل إلى 611,64 مليون متر مكعب، وسد ابن بطوطة ب 91,97 في المائة (26,79 مليون متر مكعب)، ثم سد اسمير ب 89,64 في المائة (34,92 مليون متر مكعب)، فسد طنجة المتوسط ب 82,83 في المائة (18,24 مليون متر مكعب).

وعززت التساقطات المطرية المخزون المائي لسد مولاي الحسن بن المهدي حيث بلغ معدل الملء 67,47 في المائة، بمخزون مائي يصل إلى 15,8 مليون متر مكعب.

أما السدود الأربعة المتبقية فتتوفر على معدل ملء يقل عن 30 في المائة، ويتعلق الأمر بسد دار خروفة، حديث الإنشاء، والذي سجل معدل ملء يصل إلى 29,35 في المائة (140,95 مليون متر مكعب)، وسد تاسع أبريل ب 25,40 في المائة (76,18 مليون متر مكعب)، وسد محمد بن عبد الكريم الخطابي ب 24,87 في المائة (2,93 في المائة)، وسد جمعة ب 16,27 في المائة (0,84 مليون متر مكعب).

يذكر أن المخزون المائي الإجمالي بالسدود الكبرى بالمغرب يصل اليوم الثلاثاء إلى 5067,02 مليون متر مكعب، بمعدل ملء يناهز 31,43 في المائة.