سحر الصديقي: “أنا ضد التعدد وأعتبره إهانة للمرأة”

2024-04-02 / 09:48
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هبة بريس – خولة الوادي

أكدت الفنانة سحر الصديقي، على رفضها لفكرة التعدد، معتبرة أنه إهانة للمرأة.

وقالت الصديقي خلال حلولها ضيفة على برنامج “رشيد شو”: “أنا كنعتبر التعدد إهانة للمرأة مكينش شي امرأة غتقبل تجيب عليها واحدة أخرى، تجي تبني سعادتها على تعاسة واحدة أخرى”.

وأضافت الصديقي قائلة : “إيلا مكانش الراجل مرتاح مع شي مرا يفضي معاها وميجيبش عليها وحدة أخرى”.

2024-04-02 / 09:48
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‫3 تعليقات

  3. الدين ديالنا اسمه الاسلام مكاينش انا مع هذه لانها اعجبتني و ضد الاخرى لانها لم ترق لي التعدد مذكور في القرآن للتذكير فقط

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