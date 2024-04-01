مندوبية التخطيط: “معدل الادخار الوطني انخفض في المغرب”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

انخفض معدل الادخار الوطني وفق ما أفادت به معطيات تقرير للمندوبية السامية للتخطيط، حيث بلغ معدل الادخار الوطني 26,7 % من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الرابع من سنة 2023، مقابل 26,9 % خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.

و أوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية بخصوص الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من سنة 2023، أن هذا التطور يأخذ في الاعتبار تباطؤ الاستهلاك النهائي الوطني من حيث القيمة إلى 6 %، بدلا من الارتفاع بنسبة 8,3 % المسجل قبل سنة.

كما أشارت المذكرة إلى أنه مع زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6,7 % بالأسعار الحالية، وانخفاض صافي المداخيل الواردة من بقية العالم بنسبة 2,3%، ارتفع إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 6 % خلال الفصل الرابع من سنة 2023.