مندوبية التخطيط: “معدل الادخار الوطني انخفض في المغرب”

2024-04-01 / 16:17
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

انخفض معدل الادخار الوطني وفق ما أفادت به معطيات تقرير للمندوبية السامية للتخطيط، حيث بلغ معدل الادخار الوطني 26,7 % من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الرابع من سنة 2023، مقابل 26,9 % خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.

و أوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية بخصوص الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من سنة 2023، أن هذا التطور يأخذ في الاعتبار تباطؤ الاستهلاك النهائي الوطني من حيث القيمة إلى 6 %، بدلا من الارتفاع بنسبة 8,3 % المسجل قبل سنة.

كما أشارت المذكرة إلى أنه مع زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6,7 % بالأسعار الحالية، وانخفاض صافي المداخيل الواردة من بقية العالم بنسبة 2,3%، ارتفع إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 6 % خلال الفصل الرابع من سنة 2023.

2024-04-01 / 16:17
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