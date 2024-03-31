مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:

-طنجة: 121 ملم

-شفشاون:110 ملم

-القنيطرة:46

-الرباط والعرائش :42

-المحمدية: 38 ملم

-سلا:37 ملم

– تطوان: 33 ملم

-تازة: 28 ملم

-مكناس:27 ملم

-سيدي سليمان:25 ملم

-بن سليمان: 22ملم

– الدار البيضاء: 21 ملم

-تيط مليل: 18 ملم

– أسفي: 16 ملم

-فاس:15 ملم

-الجديدة :14 ملم

-النواصر : 13 ملم

-خريبكة وسطات: 9ملم

-تارودانت: 6 ملم

-انزكان: 5ملم

-الصويرة : 4 ملم

-الحسيمة : 3ملم

أكادير: 2ملم

-كلميم ووجدة وبني ملال وسيدي إفني وتاوريرت وطانطان وبن جرير وتزنيت : أقل من 1ملم