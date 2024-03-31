مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:
-طنجة: 121 ملم
-شفشاون:110 ملم
-القنيطرة:46
-الرباط والعرائش :42
-المحمدية: 38 ملم
-سلا:37 ملم
– تطوان: 33 ملم
-تازة: 28 ملم
-مكناس:27 ملم
-سيدي سليمان:25 ملم
-بن سليمان: 22ملم
– الدار البيضاء: 21 ملم
-تيط مليل: 18 ملم
– أسفي: 16 ملم
-فاس:15 ملم
-الجديدة :14 ملم
-النواصر : 13 ملم
-خريبكة وسطات: 9ملم
-تارودانت: 6 ملم
-انزكان: 5ملم
-الصويرة : 4 ملم
-الحسيمة : 3ملم
أكادير: 2ملم
-كلميم ووجدة وبني ملال وسيدي إفني وتاوريرت وطانطان وبن جرير وتزنيت : أقل من 1ملم