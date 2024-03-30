“افتتاح موندياليتو المغرب 2023” يتوج عالميا كأفضل حفل افتتاح تظاهرة دولية

توج حفل افتتاح كأس العالم للأندية الذي احتضنه المغرب سنة 2023 كأفضل حفل خلال فعاليات HEAVENT AWARDS 2024 الذي احتضنته مدينة كان الفرنسية.

وكانت منظمة HEAVENT AWARDS قد اختارت الحفل المنظم من طرف وزارة الشباب والثقافة والتواصل، ضمن أفضل الأعمال المرشحة إلى جانب حفلات افتتاح أخرى لتظاهرات رياضية دولية قبل أن تتوجه بأفضل حفل.

ويعكس هذا التتويج العالمي، حرفية و مهارة الإبداع المغربي لحفل افتتاح تظاهرة دولية كما يظهر قدرة المغرب على تنظيم أكبر الأحداث الدولية في جميع المجالات.

وكان الحفل المنظم بملعب طنجة ابن بطوطة، قد أبهر المتابعين عبر العالم، بتقديمه فقرات فنية مميزة، عرّفت بتراث المملكة المغربية وأبرزت مدى انفتاحها على العالم.

وكرم الحفل، الرحالة المغربي ابن بطوطة، بكونه صلة وصل بين الثقافات والشعوب، ولمساهمته برحلاته المكوكية في انفتاح المغرب على العالم، كما قدمت فرق تراثية مغربية لوحات فنية تعكس غنى وأصالة التراث المغربي، فضلا عن تكريم إبنة الأسطورة الراحل بيلي و ظهور خاص للناخب الوطني وليد الرگراكي.

وتسلم المغرب جائزة أفضل حفل افتتاح تظاهرة عالمية، في حفل أقيم مساء أول أمس الخميس بمدينة كان الفرنسية بحضور مشاهير و شخصيات دولية في مجال تنظيم الأحداث الدولية.