وكالة بيت مال القدس تواصل توزيع 1000 حصة غذائية يومية

أنهت وكالة بيت مال القدس الشريف اليوم الجمعة في القدس عملية توزيع السلال الغذائية على ما يربو عن 2200 من العائلات المستفيدة، وذلك في إطار التعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجة القدس، القاضية بإرسال مساعدات إنسانية للفلسطينيين في القدس وغزة، تزامنا مع شهر رمضان الكريم

وشملت هذه العملية، التي تمت بإشراك مؤسسات المدينة، بما في ذلك محافظة القدس، ودائرة الأوقاف وشؤون المسجد الأقصى المبارك، ومديرية التربية والتعليم، أسرا مستفيدة في البلدة القديمة وأحياء المدينة، وقرى ضواحي القدس التابعة للمحافظة، إضافة إلى عدد من المؤسسات الاستشفائية المجهزة بمطابخ داخلية تؤدي خدماتها للمرضى المُقيمين، كمستشفى جمعية المقاصد الخيرية، ومستشفى الأوغيستا فيكتوريا – المطلع، ومستشفى الهلال.

من جهة أخرى تواصل الفرق العاملة مع الوكالة عملية توزيع الحصص الغذائية اليومية بمعدل 1000 حصة غذائية همت تكايا قُرى خارج الجدار كتكية بدُّو وتكية لجديرة، بالإضافة إلى مخيم قلنديا وبيت حنينا البلد والعيزرية. بينما استفاد رُواد المسجد الأقصى من عمليات توزيع الحصص الغذائية في الأوقات التي سمحت فيها الأوضاع الأمنية بذلك.

واستفاد مركز إيواء أهل غزة بالعيزرية من الحصص الغذائية، كما استفاد منها المقيمون في دار الأيتام، ودار المسنين بنفس الحي، إلى جانب حصص أخرى تُوزع يوميا في البلدات المختلفة كالرام، والعيسوية، ومخيم شعفاط، والثوري، والبلدة القديمة، وسور باهر، وسلوان، وقرية النبي صموئيل.

وبحلول عيد الفطر المبارك، ستُوزع الوكالة 200 كسوة العيد على الأيتام المكفولين من قبل المؤسسة، لإدخال البهجة إلى قلوب الصغار، فضلا عن الأمسيات الدينية للتلاوة القرآن والذكر والإنشاد.