“وعكة صحية” تجبر طائرة على الهبوط اضطراريا بمطار محمد الخامس

2024-03-29 / 20:00
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علم أن طائرة تابعة لشركة ريان إير، تؤمن رحلة قادمة من لندن نحو اكادير، اضطرت صبيحة اليوم الجمعة، من الهبوط اضطراريا، بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، وذلك بعد إصابة أحد الركاب، بوعكة صحية مفاجئة.

وقرر ربان الطائرة النزول اضطراريا بمطار محمد الخامس، وهي عملية روتينية وعادية، يتم اللجوء إليها في مثل هذه الحالات الصحية الطارئة.

وقال مصدر جيد الاطلاع أن تدابير استعجالية تم اتخاذها على مستوى إدارة مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، لتأمين هبوط الطائرة، وتقديم الاسعافات الضرورية للمريض.

2024-03-29 / 20:00
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