ابن كيران لوهبي وبوعياش: إنكم تتلاعبون بمستقبل المغرب

انتقد عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ما صدر عن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، وغيرهما، بخصوص مدونة الأسرة، ودفاعهم عن تعديلات لا تتوافق والأسس الشرعية والدستورية التي تقوم عليها بلادنا.

وسجل ابن كيران في كلمة له بثت في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 29 مارس 2024، مخاطبا دعاة وأنصار الدعوات التغريبية في مدونة الأسرة: “إنكم تتلاعبون بمستقبل المغرب، وتخربون الأسرة والمجتمع”.

ونبه ابن كيران إلى أن تصريحات وهبي غير المسؤولية وغير المعقولة وغير المقبولة بشأن المدونة بدأت منذ أول يوم، حين حديثه عن إباحة العلاقات الرضائية.

وأضاف، كان هناك نقاش في عمومه هادئ حول المدونة، لكن قبل مدة رأينا بعض التجاوز للتأطير الذي يجب أن يضبط النقاش، وهو المحدد في الخطب والرسالة الملكية بهذا الشأن، حيث تناسى بعضهم أن المغرب دولة إسلامية، وأن القرآن الكريم هو أعلى وثيقة في الدولة، معتبرا أن “من يعتقد غير هذا يجب أن يراجع نفسه”.

وشدد بنكيران أن من يريد المساس بالقرآن إنما يحاول فتح أبواب فتنة في البلاد ليس لها أول من آخر، مؤكدا أننا مجموعة إسلامية تعيش منذ 14 قرنا وهي معتزة بدينها ومتمسكة به، وهذا أصبح في دمائنا وخلايا أجسادنا، ولذلك، يردف ابن كيران، وبصرف النظر عن مستوى تدين الإنسان المغربي، إلا أنه لا يحب الخروج عن الدين أو المساس به.