“سكتة قلبية” تنهي حياة رئيس النشرة الإخبارية بـ”دوزيم” محمد لخليفي

توفي مساء أمس الخميس، الصحفي محمد الخليفي، رئيس النشرة الاخبارية بالقناة الثانية.

ولفظ الراحل أنفاسه الأخيرة، اثر أزمة قلبية مفاجئة، بعد إشرافه على نشرة الأخبار المسائية.

هذا وعرف الراحل، خلال مساره المهني داخل القناة الثانية، بتفانيه واخلاصه في العمل واحترافيته الكبيرة كما نستحضر طيبوبته وعفويته وخصاله الحميدة.