لأصحاب المقاولات الشابة.. وزارة الانتقال الرقمي تمنح امتيازات مجانية في GITEX africa

2024-03-29 / 10:09
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

في إطار التحضير للنسخة الثانية من جيتكس إفريقيا المغرب، الحدث العالمي الكبير لتكنولوجيا المعلومات والابتكار، والذي يُعقد تحت رعاية الملك محمد السادس، بمدينة مراكش خلال الفترة الممتدة ما بين 29 و31 ماي 2024، ولضمان مشاركة الشركات الناشئة المغربية المهتمة، دعت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة مختلف الشركات المغربية الناشئة الراغبة في المشاركة في هذا المعرض الدولي، للمسارعة والتسجيل للاستفادة من مبادرة “جيتكس إفريقيا المغرب 200”.

و أوضحت الوزارة أن “جيتكس إفريقيا المغرب 200” هي مبادرة من طرف وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ستمكن الشركات المغربية الناشئة التي تم انتقاؤها من الاستفادة من منحة مجانية تغطي95% من التكلفة الإجمالية لاستئجار الرواق الخاص بها في إطار النسخة الثانية من معرض جيتكس إفريقيا المغرب 2024، وهو ما سيمكنها من تبادل تجاربها خلال المعرض والتعرف على أفضل الممارسات في ريادة الأعمال الابتكارية واستغلال الفرص التجارية والشراكات مع أهم الفاعلين والمستثمرين الدوليين.

و أكدت وزارة الانتقال الرقمي و إصلاح الإدارة أنه وبالنظر للأهمية البالغة لمنظومة الشركات الناشئة في تطوير ريادة الأعمال المبتكرة، وعلى غرار عملية الانتقاء الخاصة بالنسخة الأولى لسنة 2023، والتي عرفت مشاركة 100 شركة ناشئة استفادت من دعم وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تقرر مضاعفة عدد الشركات المغربية الناشئة المستفيدة لهذه السنة من خلال استهداف 200 شركة ناشئة.

2024-03-29 / 10:09
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‫8 تعليقات

  1. الحدث العالمي الكبير لتكنولوجيا المعلومات والابتكار، والذي يُعقد تحت رعاية الملك محمد السادس

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  4. ستمكن الشركات المغربية الناشئة التي تم انتقاؤها من الاستفادة من منحة مجانية تغطي95% من التكلفة الإجمالية لاستئجار الرواق الخاص بها

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  5. مبادرة مبتكرة لتعزيز وتشجيع الشباب على تطوير المهارات الرقمية وتعزيز قدرات الشباب في مجالات مختلفة لتخفيف حدة البطالة بالمغرب وخاصة الشباب الحاصلين علي الشواهد العلمية متعددة التخصصات .

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  6. الحكومة تعمل بكل جدية ومجهود كبير على جلب الاستثمارات الأجنبية وجعلها قطبا اقتصاديا وسياسيا،بالتوفيق والمزيد من الاستثمارات الأجنبية التي تعمل بشكل جيد .

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  8. يجب على الحكومة أن تدعم الشباب ذوي الكفاءات والحاصلين على ديبلومات تكوينية عالية المستوى لخلق فرص العمل للشباب .

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