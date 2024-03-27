شارك في مباراة وحيدة.. تشيلسي يعلن نهاية موسم لاعبه الجديد،,” لافيا”

تلقى نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم ضربة موجعة بعد تأكد نهاية موسم لاعب وسطه روميو لافيا بسبب الإصابة.

وأعلن النادي الإنجليزي اليوم الأربعاء في بيان رسمي عن غياب لاعب وسطه روميو لافيا حتى نهاية الموسم بعد تعرضه لانتكاسة في برنامج تعافيه من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وتعرض لافيا لإصابة بالغة على مستوى الفخذ خلال مشاركته ضد كريستال بالاس في ديسمبر الماضي وهي المباراة الوحيدة التي ظهر فيها لاعب الوسط الشاب مع النادي الإنجليزي منذ انضمامه في بداية الموسم الحالي.

وأكد الطاقم الطبي للبلوز أن الدولي البلجيكي، البالغ من العمر 20 عاما، لن يتمكن من المشاركة مع الفريق مجددا هذا الموسم.

وانضم لاعب مانشستر سيتي وساوثهامبتون السابق (20 عاما) إلى تشيلسي في غشت الماضي بعقد مدته سبع سنوات في صفقة قدرتها وسائل إعلام بقيمة 55 مليون جنيه إسترليني (69.3 مليون دولار).