الفنانة سمية الخشاب: “تقدمت ببلاغ ضد رامز جاب من الآخر”

هبة بريس – وكالات

كشفت الفنانة المصرية سمية الخشاب بعض الأسرار عن مقلب “رامز جاب من الآخر” الذي يقدمه مواطنها الفنان رامز جلال، مشيرة إلى أنها تقدمت ببلاغ ضده لتعمده أذيتها.

وأضافت الخشاب خلال مداخلة عبر برنامج “تفاعلكم”: “هم قصوا كتير جدا وأنا بقوله رجلي وكتفي واجعني، ووقعتي كانت قوية أنا عندي تمزق في الأربطة في قدمي وكتفي، واللي يزعل أنه ولا حد كجهة إنتاجية ولا هو يتصل بالناس يقول سلامتكم ولا يعتذر، هو احنا في غابة يا جماعة، ومش مهم أذية الناس أنا ومصلحتي أولا”.

وتابعت الفنانة سمية الخشاب: “اللي بيحصل دا مهزلة ولا يمكن السكوت عليه، والناس تتأذي في صحتها، وبرامج المقالب بتتعمل في العالم كله وعملتها معاه أربع سنوات من قبل ولم يحصل شيء، ولكن كنت ببقى عارفة إيه اللي بيحصل، بس المرة دي متقالش علشان هناك تعمد للأذى ودي جريمة يعاقب عليها القانون”.

وكشفت سمية الخشاب أن جميع الفنانين الذين شاركوا في البرنامج أصيبوا، مضيفة: “أقل إصابة حدثت هي كدمات متفرقة بالجسد، وهناك فنانة ظهرت برجل مكسورة في برنامج، وقالت أنها أصيبت في عمل آخر”، في إشارة إلى الفنانة شيرين رضا.

وأوضحت الفنانة المصرية أنها استكملت تصوير مسلسل “بـ ١٠٠ راجل” رغم إصابتها بتمزق في الأربطة، لحرصها على ألا يخسر المنتج، وأن يلحق العمل بالموسم الرمضاني.

وأكدت أنها خضعت لأشعة للكشف عن حالة قدمها بعد البرنامج وتبين إصابتها بكسر في كاحل القدم، وتمزق في الأربطة، بالإضافة إلى كدمات متفرقة بالجسد، لافتة إلا أنها خلعت “الجبس” حتى تستطيع استكمال التصوير.