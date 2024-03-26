السكوري: الحكومة عازمة على الوفاء بالتزاماتها

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الحكومة عازمة على الوفاء بالتزاماتها واحترام الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في إطار الحوار الاجتماعي.

وأوضح السيد السكوري في تصريح للصحافة عقب اجتماع وفد عن الاتحاد المغربي للشغل مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش في إطار جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، أن الحكومة ملتزمة بمواصلة تنفيذ مخرجات الاتفاق الاجتماعي لـ 30 أبريل 2022.

وأكد أن الحوار ” يشكل محورا أساسيا في برنامج عمل الحكومة “، مشيرا إلى أنه سيتم خلال هذه الجولة الجديدة الانكباب على ملفات أخرى بهدف التوصل إلى نتائج إيجابية.

وانطلقت، اليوم، جولة جديدة من الحوار الاجتماعي برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، بحضور كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وسيعقب الاجتماع مع وفد الاتحاد المغربي للشغل، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، انعقاد مجموعة من الاجتماعات بمقر رئاسة الحكومة، خلال الأسبوع الجاري، وذلك باستقبال وفود كل من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام لمقاولات المغرب.