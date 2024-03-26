انزكان : شريط فيديو يوثق لتهديد ” لص” لصيدلانية بواسطة ” سكين ”

توصلت جريدة ” هبة بريس ” بنسخة من تسجيل شريط فيديو ، يوثق لحالة اعتراض سبيل ومحاولة السرقة بالعنف، تعرضت له سيدة تشتغل “صيدلانية” بمنطقة القليعة عمالة انزكان ايت ملول، مساء أمس الاثنين 25 مارس الجاري .

الشاب المعتدي الذي ظهر في الشريط متوسط القامة و البنية يحمل قبعة من اجل إخفاء ملامحه عن ” الكاميرا” بعد ان لمحها ورجع إلى الوراء وقت محاولته الانقضاض على ضحيته وهو يحمل سكين بيده .

الضحية وجدت نفسها محاصرة ولا قوة لها لمقاومة المعتدي، الذي لم يتوانى في إشهار ” سكينه ” مهددا إياهابتسليمه حقيبتها اليدوية.

فهل ستتحرك مصالح المركز الترابي للدرك بالقليعة التابع لسرية انزكان ،من اجل توقيف الجاني، وتقديمه للعدالة، قبل ان يسقط ضحايا اخرين ؟؟.